Москва, , 08:54 — REGNUM В Восточном административном округе Москвы во флагманском офисе «Мои документы», расположенном в ТРЦ «Щелковский», отрылся новый центр услуг для бизнеса, сообщается на портале мэра столицы.

Новый услуг для бизнеса открыло государственное бюджетное учреждение «Малый бизнес Москвы». Всего для предпринимателей открыто для консультаций 17 центров услуг для бизнеса.

На сегодняшний день в столице работает более 721 тыс. малых и средних предприятий: это более 12,6% от количества всех МСП в России.

Как сообщало ИА REGNUM, представители малого и среднего бизнеса стали чаще обращаться за поддержкой в Московский гарантийный фонд.

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