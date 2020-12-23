Аддис-Абеба, , 08:56 — REGNUM Представители ООН выражают все большую обеспокоенность бедственным положением гражданского населения в эфиопском регионе Тыграй, и вновь призвали правительство Эфиопии предоставить полный доступ к региону. Об этом сообщает BBC Swahili со ссылкой на заявление Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет.

Она также потребовала расследования обвинений в военных преступлениях со стороны федеральных войск и региональных вооруженных сил.

Бачелет заявила, что две гуманитарные миссии смогли прибыть в регион в понедельник, 21 декабря.

Она добавила, что из-за имеющихся ограничений по доступу в Тыграй до сих пор не удалось расследовать утверждения об артиллерийских ударах по населенным пунктам, внесудебных казнях и широкомасштабных грабежах в регионе.

В ООН заявили, что в прошлом месяце сотрудники организации постоянно получали сообщения об артиллерийских ударах по домам и больнице в городе Хумера на границе с Эритреей.

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