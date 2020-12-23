Рабат, , 08:45 — REGNUM Совместная израильско-американская делегация прибыла в Марокко первым прямым коммерческим рейсом из Израиля. Об этом сообщает BBC Africa.

Прямое авиасообщение между двумя странами стало возможным благодаря недавнему соглашению о восстановлении дипломатических отношений Марокко и Израиля при посредничестве США.

Прибывшая делегация подпишет ряд туристических и других соглашений, которые помогут укрепить двусторонние отношения.

Напомним, что за последние несколько месяцев был заключен ряд соглашений, в рамках которых арабские страны нормализовали свои отношения с Израилем.

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