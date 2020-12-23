Вашингтон, , 08:47 — REGNUM Южнокорейская компания LG Electronics создаст совместное предприятие по производству компонентов для электромобилей с канадской компанией Magna International. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По данным источников, совместное предприятие оценивается в $1 млрд.

Известно, что LG Electronics будет принадлежать 51% акций нового предприятия, а Magna International — оставшиеся 49%.

Предположительно, на совместном предприятии будут производиться двигатели и инверторы.

Отмечается, что после появления в СМИ новостей о создании совместного предприятия с канадской компании стоимость акций LG Electronics выросла на 17,14%, до 108 тыс. вон (~$98).