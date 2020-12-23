Уфа, , 08:42 — REGNUM Объемы продаж через интернет выросли в 3,5 раза в Башкирии. Об этом 22 декабря сообщил министр торговли и услуг региона Алексей Гусев на онлайн-брифинге по итогам работы ведомства в 2020 году.

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По его словам, в текущем году из-за пандемии фиксируется некоторое снижение объемов в сфере торговли. При этом неблагоприятная эпидемиологическая обстановка ускорила развитие онлайн-торговли и сделала ее привлекательной. Пользуются успехом мобильная и выездная торговля, а также доставки товаров на дом.

Гусев также сообщил, что по показателям розничного товарооборота Башкирия заняла второе место в Приволжском федеральном округе и вошла в топ-10 субъектов РФ. При этом годовые объемы потребления товаров составляют более 930 млрд рублей, а общий объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Башкирии от работы торгового сектора составил более 32,9 млрд рублей.

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