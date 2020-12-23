Чебоксары, , 08:36 — REGNUM В Чувашии в очередной раз отложено рассмотрение судебного иска о банкротстве компании «Лидер», которая является застройщиком двух жилищных комплексов. Строительная организация получила кредит, планируя достроить дома, сообщили ИА REGNUM в администрации главы республики.

Судебное заседание по иску о банкротстве компании «Лидер» назначено на 26 января 2021 года. Чувашские власти со ссылкой на застройщика отмечают, что ему одобрен кредит, «достаточный для того, чтобы исправить текущую ситуацию». И решается вопрос о том, сможет ли компания самостоятельно завершить строительство домов.

Министр строительства Чувашии Александр Героев поясняет, что процедура банкротства может быть прекращена, если до 26 января будет введена в эксплуатацию позиция 4, 4а в микрорайоне «Кувшинка» в Чебоксарах, «и мы увидим реальные действия застройщика, его обеспеченность всеми необходимыми ресурсами для завершения строительства».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября минстрой Чувашии заявил о том, что правительство будет инициировать банкротство «Лидера», чтобы привлечь средства Фонда защиты прав дольщиков. По официальным данным, в строительство объектов вложили средства 853 участника долевого строительства в жилищных комплексах «Кувшинка» («Шанхай») и «Гагарин».

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