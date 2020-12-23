Верхняя Салда, Свердловская область, , 08:34 — REGNUM Новые ограничения, введённые против металлургической корпорации «ВСМПО-Ависма» с подачи США, никак не отразятся на производственном процессе. Об этом сообщили 23 декабря в пресс-службе компании.

Представители корпорации отметили, что ранее в текущем году вступило в силу изменение в американском законодательстве. Согласие властей США необходимо в случае применения американских технологий. Однако «ВСМПО-Ависма», производя титан и изделия из него, использует только российские технологии. Преимущественно это собственные разработки.

«Поэтому нет необходимости что-либо согласовывать», — сообщили в пресс-службе РБК.

«ВСМПО-Ависма» является крупнейшим в мире производителем титана. Её продукцию покупают крупнейшие мировые авиапроизводители, включая ОАК и Boeing.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря бюро промышленности и безопасности при министерстве торговли США ввело ограничения против более чем ста российских и китайских компаний и ведомств, отнесённых к так называемым конечным военным пользователям. Они не смогут приобретать некоторые американские товары и технологии.

Читайте также: В США ввели экспортные санкции против 45 компаний из России