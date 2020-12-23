Махачкала, , 08:29 — REGNUM Депутаты Народного собрания (парламента) Дагестана приняли во втором окончательном чтении проект закона о бюджете республики на 2021 год и плановый период 2022—2023 годов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе законодательного органа по итогам очередной сессии, состоявшейся 22 декабря.

Общий объем прогнозируемых доходов бюджета Дагестана на будущий год составил 153,3 млрд рублей, в результате внесенных после первого чтения поправок он вырос на 19,2 млн рублей. Расходы на 2021 год прописаны в объеме 159,6 млрд рублей, увеличившись на 22,3 млн рублей после внесения изменений. Итоговый дефицит составил порядка 6,3 млрд рублей.

Отмечается, что приоритет при формировании бюджета на фоне ситуации с распространением коронавируса был отдан сфере здравоохранения. В частности, выделено 982 млн рублей на укрепление материальной базы и капитальный ремонт медучреждений, почти 1,5 млрд рублей предусмотрено на развитие первичного звена здравоохранения, заложены средства на повышение заработной платы медработникам, возобновление строительства 21 медицинского объекта.

Также увеличены ассигнования на образование и социальную сферу. Так, предусмотрены средства на повышение зарплаты бюджетников, закупку лекарств льготным категориям граждан и жилья детям-сиротам, обеспечение горячим питанием школьников начальных классов и другие расходы.