Владивосток, , 08:41 — REGNUM В Приморье на погранпереходах в Китай возобновили автомобильные перевозки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Движение через «Пограничный» и «Полтавку» открыли в конце прошедшей недели. Оформляется по 10 машин в каждую сторону ежедневно. Движение через «Краскино» не прекращалось, там проходит до 30 автомобилей в сутки.

«Прекращение автодвижения через границу было вызвано противоэпидемическими мероприятиями, проводимыми китайской стороной. Приморье остаётся одним из немногих дальневосточных регионов, где продолжают работу автомобильные пункты пропуска через российско-китайскую границу. Ещё один пункт пропуска функционирует в Забайкалье», — пояснили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, китайский погранпереход Мишань на границе с российским Приморским краем временно закрыт для обеззараживания.