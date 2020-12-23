Пекин, , 08:12 — REGNUM Экономика Китая в 2021 году может показать рост на уровне 7,9%, сообщают 23 декабря китайские СМИ со ссылкой на прогноз Всемирного банка.

В нём говорится, что текущий год в Китае завершится 2-процентным увеличением ВВП, и что будущий рост будет обеспечен за счёт интенсивного восстановления после падения из-за эпидемии коронавируса.

Экономисты убеждены, что в 2021 году Китай продолжит реализацию «эпидемиологической» стратегии, которая показала эффективность во время борьбы с распространением коронавируса, а также предпримет шаги для увеличения объёма экспорта и привлечения инвестиций в частный сектор.

Ранее Исследовательский институт Народного банка Китая спрогнозировал ускорение темпов роста ВВП страны до 7,5% в 2021 году.

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