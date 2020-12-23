Москва, , 08:14 — REGNUM В ноябре 2020 года наиболее высокая средневзвешенная цена на российском рынке была у модели Rolls-Royce Phantom. Об этом сообщается на портале «Автостат Инфо».

Средняя цена Rolls-Royce Phantom в прошлом месяце составила 43 950 000 рублей. Такие авто в ноябре купили два российских автолюбителя.

Второй результат по размеру средней стоимости у Rolls-Royce Cullinan. Его в прошлом месяце в купили 13 человек. При этом средневзвешенная цена модели равнялась 38 161 538 рублей. Тройку лидеров замыкает Rolls-Royce Wrairth. Дилерам в РФ удалось продать два таких авто. Средняя цена одной такой модели равнялась 26 450 000 рублей.

Далее идут: Silver Wright (26 450 000 рублей) и Rolls-Royce Ghost (24 850 000 рублей).

Напомним, по итогам января — октября 2020 года в РФ самой доходной машиной сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники) стала южнокорейская модель Hyundai Creta. За указанный период в стране было куплено 59 132 таких авто на общую сумму 70,6 млрд рублей.