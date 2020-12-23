Чита, , 07:47 — REGNUM В Забайкальском крае сегодня, 23 декабря, рассматривают законопроект о бюджете региона на 2021 год и плановый период двух последующих годов. Как сообщила в краевом парламенте министр финансов Забайкалья Вера Антропова, несмотря на пандемию, краевому правительству удалось обеспечить финансирование ключевых расходов. Её слова цитирует пресс-служба забайкальского губернатора.

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»Работа по формированию бюджета на следующий год проведена просто огромнейшая, начиная от сбора потребностей от муниципального образования до их обоснования в федеральных органах власти.

В условиях пандемии мы нашли возможность обеспечить все социальные расходы и участие в софинансировании нацпроектов и госпрограмм, плана ЦЭР. Это хорошее начало. Практика показывает, что в процессе исполнения удается решить больше задач, в том числе за счет привлечения дополнительной финансовой помощи из федерального бюджета, возможной экономии по госконтрактам. Эта работа нам еще предстоит», — подчеркнула Вера Антропова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, несмотря на все сложности, связанные с кризисом, последовавшим после мировой эпидемии коронавируса, бюджет Забайкальского края на 2021 г. будет социально направленным. Доходы запланированы в объёме 84 миллиардов рублей. Рост к уровню 2020 года составит 10,6 миллиарда рублей — это 14,5%.

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