Новосибирск, , 07:46 — REGNUM Депутаты горсовета Новосибирска сегодня, 23 декабря, утвердили во втором (итоговом) чтении проект бюджета муниципалитета на 2021 год и плановый период 2022—2023 годов. Документ принят большинством голосов. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

«Бюджет, который мы сегодня рассматриваем, один из самых сложных за последние несколько лет. Расходы на развитие города в 2021 году снизятся до 4 млрд рублей, однако все крупные проекты, начатые ранее, будут продолжены», — прокомментировал мэр Анатолий Локоть.

Уточняется, что главный финансовый документ утверждён с дефицитом в 800 миллионов рублей. Доходы составят 50,061 млрд рублей, расходы — 50,861 млрд рублей.