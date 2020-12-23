Чита, , 07:41 — REGNUM Депутаты забайкальского парламента сегодня, 23 декабря, рассматривают в первом чтении проект закона о бюджете Забайкальского края на 2021 год и плановый период двух последующих годов. Как пояснила министр финансов Вера Антропова, в главном финансовом документе Забайкалья предусмотрено увеличение финансирования отдельных национальных проектов. Её слова цитирует пресс-служба губернатора Забайкальского края.

«На 11 национальных проектов, в рамках которых реализуются 34 региональных, в бюджете Забайкалья на следующий год предусмотрено 13,3 миллиарда рублей. В следующем году увеличены ассигнования на реализацию национальных проектов «Демография», «Образование», «Культура», «Международная кооперация», — сказала Вера Антропова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, несмотря на все сложности, связанные с кризисом, последовавшим после мировой эпидемии коронавируса, бюджет Забайкальского края на 2021 г. будет социально направленным. Доходы запланированы в объёме 84 миллиарда рублей. Рост к уровню 2020 года составит 10,6 миллиарда рублей — это 14,5%. Профильные комитеты Заксобрания Забайкальского края рекомендовали документ к принятию.

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