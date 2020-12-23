Салехард, , 07:28 — REGNUM В аэропорту Нового Уренгоя началось строительство нового терминала. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Аэропорт в газовой столице Ямала был открыт в середине 70-х годов ХХ века. Сегодня здание воздушной гавани не отвечает современным требованиям. Новый пассажирский терминал площадью 18 тыс. метров будет оснащён тремя телескопическими трапами и 12 стойками регистрации. Его пропускная способность составит 840 пассажиров в час и 1,45 млн пассажиров в год. Запланирован также сектор для обслуживания международных рейсов.

Прямо в терминале предусмотрен тёплый выход к автобусам, необходимый для погодных условий Крайнего Севера. На привокзальной площади перед новым терминалом планируется создать краткосрочную и долгосрочную парковки на 150 мест каждая.

Реконструкция аэропорта в Новом Уренгое ведётся в рамках концессионного соглашения между правительством Ямала и управляющей компанией «Аэропорты регионов», которое было заключёно в 2018 году. Это первый в России проект модернизации аэропортовой инфраструктуры в рамках концессии.