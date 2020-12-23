Москва, 23 декабря 2020, 07:15 — REGNUM Глава Тувы Шолбан Кара-оол 22 декабря в Москве встретился с губернатором Приморья Олегом Кожемяко. Об этом Шолбан Кара-оол сообщил на своей странице в Instagram.
Главы регионов нашли время для встречи в Москве, находясь в рабочей̆ командировке.
«Между Тувой и Приморьем — тысячи километров, но что-то общее у нас есть. Обсудили подходы, которые давали бы импульсы к развитию экономики наших регионов. Ведь в целом мы исповедуем аналогичные подходы», — подчеркнул Кара-оол.
По его словам, в Приморье обсуждаются планы создания рыбного рынка, в Туве — ведётся строительство агропромышленного и индустриального парков.
«Рассказал Олегу Николаевичу о том, как нам удалось сдвинуть с мёртвой точки растениеводство, как сейчас наши аграрии уже порой собирают рекордные урожаи. И уже начали выращивать тувинскую гречиху, причем эксперты оценили её высокое качество», — отметил глава Тувы, добавив, что интерес к тувинской гречихе появился у Японии.
Встреча с Олегом Кожемяко показала, что «настало время плодотворного сотрудничества» между Тувой и Приморьем, подытожил Шолбан Кара-оол.