Копенгаген, , 06:57 — REGNUM Работы по строительству газопровода «Северный поток — 2» в исключительной экономической зоне Дании начнутся российской баржей-трубоукладчиком «Фортуна» с 15 января 2021 года, сообщается на сайте Датского морского управления.

С этого времени в пределах 500 метров от участка укладки труб будет введен запрет на несанкционированный доступ в море, рыбалку, а также любые работы на дне. Строительство будут вести параллельно по двум веткам.

Для этого, кроме «Фортуны», задействуют другие российские суда, такие как «Мурман», «Балтийский исследователь».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что баржа «Фортуна» ускорила укладку труб на участке «Северного потока — 2» в территориальных водах Германии.

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