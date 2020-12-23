Пекин, , 05:26 — REGNUM Китай продолжит две начатые ранее кредитные политики по оказанию помощи малому и микробизнесу, сообщает 22 декабря агентство Синьхуа.

На заседании Госсовета КНР было заявлено, что обе кредитные политики предоставления финансовой поддержки малому и микробизнесу продолжатся в 2021 году. Китай продолжит осуществлять политику, которая поможет таким предприятиям отложить процентные выплаты и основную сумму долга.

Как заметил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, эта политика будет касаться инклюзивных займов на первый квартал 2021 года. Кроме того, страна продолжит расширять поддержку в виде кредитных займов малому и среднему бизнесу.