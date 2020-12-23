Москва, , 04:24 — REGNUM Модернизация систем водоотведения и очистных сооружений населенных пунктов Байкальской природной территории по программе Минстроя России будет стоить $354 млн (26,9 млрд рублей), пишут 23 декабря «Известия».

В ведомстве сообщили, что сегодня подготовлена и согласована с Минфином РФ заявка на инициирование проекта. Средства будут привлекаться как заём по соглашению с Новым банком развития (НБР, создан странами-членами БРИКС) в 2021—2022 годах.

«На данный момент у Минфина есть предварительная договоренность о предоставлении займа. Его условия будут обсуждаться после выпуска распоряжения правительства о переговорах, где будут указаны все существенные условия договора», — отметили в Минстрое.

Общий срок модернизации систем водоотведения Байкальской природной территории на новом этапе составит шесть лет.

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