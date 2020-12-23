Хабаровск, , 04:17 — REGNUM В Хабаровском крае цены на основные продукты питания будут скорректированы — 22 декабря крупные региональные торговые сети подписали соглашение, по условиям которого взяли на себя обязательство сдерживать рост цен на определенные категории товаров. Отдельные сети введут на выбранный перечень продуктов питания предельные торговые надбавки не более 10%, другие — установят фиксированные цены на минимально возможном уровне, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Более десяти ритейлеров подписали соглашение.

«Подписание соглашения — это дополнительная нагрузка, которую берёт на себя бизнес с точки зрения сохранения стабильности цен на основные социально-значимые продукты питания», — пояснила первый зампредседателя правительства края Мария Авилова.

Достигнута договоренность, что торговая надбавка не более 10% будет установлена на хлеб, молоко, муку, мясо, черный чай, овощи, фрукты и другие продукты питания. Каждая торговая сеть в своих магазинах для удобства покупателей обозначит эти товары логотипом, стикерами или цветными ценниками в торговом зале.

Как сообщало ИА REGNUM, лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов призвал переходить к системным мерам по регулированию цен.