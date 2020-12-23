Владивосток, , 03:36 — REGNUM Приморье в уходящем году перевыполнило план по нацпроекту «Жильё и городская среда». На середину декабря сдано 570 тыс. кв. метров, планировали к сдаче 510 тыс. кв. метров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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«До конца года доведём объёмы до 600 тысяч квадратных метров с нарастающим объемом до 1 миллиона в 2022 году», — сказал министр строительства Виталий Блоцкий.

Доступность жилья напрямую влияет на отток населения из региона. Чтобы снизить стоимость квадратного метра, министерство проводит большую работу по вовлечению в оборот территорий для перспективного строительства. На данный момент по краю определено почти 2 тыс. га таких земель.

«Во Владивостоке определены 35 земельных участков площадью 65,7 га. Также ведётся работа по выводу земель Минобороны России — под строительство будет передано почти 57 га. Всё это позволит дополнительно построить до 2 млн квадратных метров жилья в течение двух-трёх лет», — добавил министр.

В Приморском крае реализуется программа строительства арендного жилья с последующим выкупом под льготный кредит — от 5% годовых. Так, в Большом Камне в четвертом квартале 2021 года будет построен микрорайон «Солнечный», где будет более 32 тыс. кв. метров жилья.

В рамках регионального проекта «Жильё» нацпроекта «Жильё и городская среда» в Приморье планируется ввести в эксплуатацию 3,2 млн кв. метров.

Как сообщало ИА REGNUM, первый региональный арендный дом, построенный в рамках пилотного проекта ДОМ. РФ, возведён в Воронеже. Арендный дом построен в составе ЖК «Современник», он включает 165 квартир с чистовой отделкой и меблировкой. Четверть квартир в доме в рамках пилотной программы льготного арендного жилья госкомпании будет сдаваться на специальных условиях — со скидкой для жителей до 80%.