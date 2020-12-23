Москва, , 03:22 — REGNUM В арбитраж Москвы поступил крупный финансовый иск к головной компании холдинга «РТИ», который объединяет ведущих разработчиков в сфере радиолокационных, информационных и иных систем. Иск к АО «РТИ» пока судом не принят к производству, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление от АО «Федеральный научно-производственный центр акционерное общество «Научно-производственное объединение «Марс» (Ульяновская область) поступило в суд 21 декабря 2020 года. Сумма претензий — 27 532 622,21 рубля. Третьим лицом в спор приглашено Министерство обороны России.

Это не первый судебный спор между юрлицами. На 18 февраля 2021 года суд назначил заседание по иску, поданному «Марсом» 1 декабря 2020 года. Речь идёт «о взыскании стоимости фактически выполненных работ по этапу 1.5 контракта в размере 5 623 678 рублей 10 копеек».

По данным с сайта «РТИ», научно-производственный концерн включает в себя как минимум десять юрлиц, в том числе заводы в регионах России.