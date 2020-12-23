Казань, , 03:00 — REGNUM Арбитраж Татарии признал банкротом ООО «Чистопольский комбикормовый завод», которое работало в регионе три года. В отношении компании открыто конкурсное производство, но вердикт пока не изготовлен. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Инициатором банкротного дела стало ООО «Перспектива», подавшее соответствующий иск 12 ноября 2020 года. Сумма заявленных претензий составила 1 383 951,76 рубля, а иск фигурировал как банкротство ликвидируемого юрлица. В качестве арбитражного управляющего заводу предложили члена «Саморегулируемой организации арбитражных управляющих Северо-Запада».

21 декабря 2020 года в карточке дела появилась запись о вердикте судьи Путяткина — «признать должника банкротом и открыть конкурсное производство».

По данным ЕГРЮЛ, предприятие-ответчик учреждено в апреле 2017 года в Чистополе для разведения молочного крупного рогатого скота. Владелец — ООО «Сфера успеха», на 49% принадлежащее ООО «Перспектива». Именно последнее выступило истцом в банкротном деле.