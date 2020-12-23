Тегеран, , 09:00 — REGNUM 22 декабря в режиме видеоконференции состоялся третий раунд переговоров по рассмотрению текста соглашения о преференциальной торговле (ЗСТ) между Ираном и Азербайджанской Республикой. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

На встрече присутствовали представители внешнеполитических ведомств и экономические эксперты двух соседних стран, участники которой выразили политическую волю своих лидеров к углублению двусторонних торгово-экономических отношений.

В переговорном процессе приняли участие представители организации содействия торговле Ирана (TPOI), министерств экономики и иностранных дел Азербайджанской Республики.

Договоренность о подписании преференциального торгового соглашения и проведении переговоров между двумя странами была достигнута на полях прошлогоднего визита президента Ирана в Баку для участия в саммите Движения неприсоединения.

Первый раунд переговоров по тексту соглашения о преференциальной торговле между Ираном и Азербайджаном состоялся в режиме видеоконференции 15 сентября 2020 года.