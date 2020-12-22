Подгорица, , 22:47 — REGNUM Восстановление черногорского туризма и туристического сектора в количественном и качественном отношении займет не менее трех-пяти лет, полагает экономист Милош Вукович, пишет издание Vijesti.

В этом туристическом году в Черногории из-за пандемии коронавируса доход почти на 90 процентов ниже, чем в прошлом году.

По оценкам Вуковича, доходы от туризма в следующем году составят от 30 до 50 процентов по сравнению с 2019 годом, поскольку текущая информация предполагает, что массовая вакцинация будет завершена только в конце сентября.

Страна, зависящая от туризма, сильно пострадала от экономического кризиса, вызванного пандемией, и по прогнозам соответствующих организаций, в ней будет самый большой экономический спад в регионе.

«Сферы туризма и путешествий, которые составляют львиную долю экономики Черногории, особенно сильно пострадали», — сказал Вукович.

По данным Центрального банка (CBCG), с начала года до конца сентября доход от иностранных туристов составил 100 миллионов евро, тогда как за аналогичный период прошлого года — 978 миллионов евро.