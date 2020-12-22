Мурманск, , 22:42 — REGNUM Строительная компания может стать еще одним резидентом Арктической зоны РФ в Мурманской области. Об этом заявил губернатор региона Андрей Чибис в беседе с депутатом Госдумы РФ Павлом Дорохиным, выступившим с предложением создать в Заполярье предприятие «Арктик Строй».

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Мурманской области, инициатива о возрождении строительной индустрии Мурмана путём создания государственного строительного треста исходила от фракции КПРФ в областной Думе. Минвостокразвития в целом поддержало предложение, однако в форме не госпредприятия, а инвестпроекта, который сможет воспользоваться всеми льготами для резидентов АЗРФ.

Андрей Чибис заверил Павла Дорохина, что в том случае, если инвестор будет найден, Мурманская область окажет ему всестороннюю поддержку.

«Ниша для развития строительства у нас — это жильё, пусть даже с небольшими объёмами, и вторая ниша — это гособъекты, социалка и прочее, которые мы, безусловно, строить будем. При этом мы должны чётко понимать, что те, кто пытается здесь что-то делать, имеют компетенции и имеют деньги, либо могут привлечь финансирование. Решение о начале жилищного строительства нами принято, буквально в ближайшие недели дорабатывается инструментарий […] понятно, что нам застройщики нужны. Но они должны строить нормальные качественные дома по адекватной цене», — подчеркнул глава региона.

Губернатор пообещал дать областному минстрою поручение изучить вопрос более подробно.

Как сообщало ИА REGNUM, о планах развернуть масштабное строительство жилья мурманский губернатор заявил еще в прошлом году. Тогда он назвал отсутствие нормального жилья одной из причин стремительного оттока населения.