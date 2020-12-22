Мурманск, 22 декабря 2020, 22:42 — REGNUM Строительная компания может стать еще одним резидентом Арктической зоны РФ в Мурманской области. Об этом заявил губернатор региона Андрей Чибис в беседе с депутатом Госдумы РФ Павлом Дорохиным, выступившим с предложением создать в Заполярье предприятие «Арктик Строй».
Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Мурманской области, инициатива о возрождении строительной индустрии Мурмана путём создания государственного строительного треста исходила от фракции КПРФ в областной Думе. Минвостокразвития в целом поддержало предложение, однако в форме не госпредприятия, а инвестпроекта, который сможет воспользоваться всеми льготами для резидентов АЗРФ.
Андрей Чибис заверил Павла Дорохина, что в том случае, если инвестор будет найден, Мурманская область окажет ему всестороннюю поддержку.
Губернатор пообещал дать областному минстрою поручение изучить вопрос более подробно.
Как сообщало ИА REGNUM, о планах развернуть масштабное строительство жилья мурманский губернатор заявил еще в прошлом году. Тогда он назвал отсутствие нормального жилья одной из причин стремительного оттока населения.