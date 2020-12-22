Москва, , 22:23 — REGNUM «Газпром» ожидает, что средняя цена на газ, экспортируемый в страны Европы, в 2021 году вырастет до $170 за тысячу кубометров. Об этом сообщил 22 декабря зампредседателя правления компании Фамил Садыгов.

«Средняя цена поставок газа в Европу заложена в бюджет 2021 года на уровне $170 за тысячу кубометров», — сказал он в интервью корпоративному журналу «Газпром».

Садыгов уточнил, что этот прогнозный показатель на $44, или на 35%, выше цены, заложенной в бюджет компании на текущий год.

Напомним, ранее замглавы правления «Газпрома» сообщил, что холдинг ожидает увеличения объёма экспорта газа в страны Европы в предстоящем году на 7,6% — до 183 млрд кубометров.

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