Москва, , 22:14 — REGNUM «Газпром» ожидает увеличения объёма экспорта газа в страны Европы в 2021 году до 183 млрд кубометров. Об этом сообщил зампредседателя правления компании Фамил Садыгов.

«В бюджет на 2021 год мы заложили умеренный рост экспорта газа на европейский рынок — до отметки 183 млрд кубометров», — сказал он в интервью корпоративному журналу «Газпром».

Садагов уточнил, что это на 13 млрд кубометров, или на 7,6%, больше, чем было заложено в бюджет компании на 2020 год.

Объём реализации газа на внутреннем рынке, согласно планам «Газпрома», должен вырасти на 5,1 млрд кубометров, или на 2,3%, относительно прогнозного показателя, заложенного в бюджете на текущий год, и составить 225,2 млрд кубометров.

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