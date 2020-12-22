Подгорица, , 22:03 — REGNUM Правление ассоциации туризма и общественного питания торгово-промышленной палаты Черногории считает, что новые меры министерства здравоохранения, принятые в преддверии приближающихся праздников, ставят под угрозу зимний туристический сезон.

Предприниматели считают, что применение эпидемиологических мер, которые де-факто вводят блокировку людей дома, должно сопровождаться адекватной экономической поддержкой, которая компенсировала бы затраты и убытки в бизнесе туристических представителей, заявила торговая палата Черногории.

Они отмечают, что туристическая экономика севера вложила большие средства в подготовку к предстоящему сезону, что привело к повышенному интересу местных жителей и туристов из этого района, а также к многочисленным резервам.

Отельеры и рестораторы заявляют, что если разрешить передвижение на новогодние праздники, то будет задействовано 40 процентов производственных мощностей, что, по их оценкам, будет достаточно для устойчивости бизнеса.