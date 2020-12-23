Москва, , 09:00 — REGNUM Практически все сферы и области коммерческой деятельности показали к концу года убытки из-за последствий, вызванных пандемией коронавируса, и лишь немногим удалось скорректировать свою работу с учетом новых реалий. Так, по итогам девяти месяцев автомобильные грузоперевозки показали небольшой прирост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — количество заявок на транспортировку выросло на 5,5%, достигнув 20 млн. Гораздо увереннее чувствуют себя Российские железные дороги, отработавшие весь 2020 год, по общему мнению экспертов, стабильно и надежно. Более того ОАО «РЖД» ставит рекорд за рекордом, наращивая объемы грузоперевозок, даже в такое непростое время.

Альтернатива авиации

В середине ноября был зафиксирован исторический максимум — с начала года по железнодорожной сети холдинг перевез более 5 млн ДФЭ. В то время как в прошлом относительно спокойном году таких показателей удалось достичь по завершении 12 месяцев.

Эксперты считают, что увеличению объемов контейнерных перевозок способствовали очевидные преимущества железнодорожного транспорта, которым потребителю можно доставить любой тип груза — от продуктов питания до металлургической продукции, нефти и угля. Плюс к этому при пересечении границ действует бесшовный сервис, что существенно сокращает сроки доставки. Кроме того, вместимость контейнерного поезда позволяет за один раз перевезти столько же грузов, сколько могли бы доставить шесть рейсов самолетов.

Поэтому клиенты расценивают железную дорогу как надёжный и дешёвый способ доставки грузов. А во время жестких эпидемиологических ограничений преимущества железнодорожные перевозки стали еще более оптимальной альтернативой авиации. Об этом лучше всего говорят цифры — весной и летом контейнерный транзит между Китаем и Европой в общем объеме увеличился на 25−30%.

Надёжные маршруты

Благодаря достигнутым договоренностям между «РЖД», французской SNCF Forwardis и китайской COSCO Group в июне были отправлены первые контейнеры из провинции Цзянси в Восточном Китае в Париж. Поезд проследовал по «широкой колее» с использованием сервисов АО «ОТЛК ЕРА» (дочернее общество ОАО «РЖД») от станции Наньчан через семь стран и за 20 дней преодолел почти 12 тыс. км. В столицу Франции он привез противоэпидемические средства, включая 40 млн медицинских масок.

Новые надежные маршруты необходимы были в первую очередь для доставки в Европу противоэпидемических средств, но также важно было сохранить транспортный коридор Китай-Европа-Китай. И это удалось, только в июне РЖД перевез 382 тыс. тонн грузов в контейнерах, что вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Дополнительный приток грузов, по оценкам экспертов, составил больше 100 тыс. тонн в месяц.

Расширение экспортного ассортимента

Были также расширены география маршрутов, связавших Россию со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), и ассортимент продукции. По словам члена совета Ассоциации организаций продуктового сектора Андрея Гречкина, одним из новых направлений стала «перевозка из Китая и Кореи бытовой техники, литий-ионных батарей для автомобильной промышленности».

Открыты также дополнительные маршруты контейнерных поездов с отечественной бумажной продукцией в Китай. В апреле в логистическую цепочку была включена морская перевозка и в результате контейнерные поезда начали следовать из Низовки (Архангельская область) в Забайкальск до пограничного сухопутного перехода в Забайкальске и уже далее в Поднебесную.

В этом году в Китай впервые была отправлена замороженная куриная продукция отечественных производителей. Среди других экспортных товаров — растительное масло, которое залили в специальные емкости — флекситанки и транспортировали в универсальных контейнерах. В рамках договоренностей РЖД и государственной корпорации «Китайские железные дороги», их отправили более коротким маршрутом — из Пензы в Харбин через сухопутный погранпереход Забайкальск — Маньчжурия. До этого продукцию доставляли морским путем или поездом, а затем на грузовых фурах по Китаю, что увеличивало время в пути. Новый маршрут открыл российским производителям дополнительные логистические возможности для перевозки в Китай различных наливных грузов.

«Санкционка» транзитом

Весной этого года через Россию начала следовать транзитом опломбированная «санкционка». В рамках тестовой отправки из Нидерландов в Дуйсбург, а затем по железной дороге в Китай проследовала партия замороженного лосося. Отследить движения груза можно при помощи навигационных пломб. Новый сервис, который разрабатывался в тесном сотрудничестве РЖД, ФТС, Ространснадзора, Минфина, Минэкономразвития, Минсельхоза с зарубежными партнерами, позволит по максимуму использовать транзитно-логистический потенциал страны. А Российские железные дороги смогут повысить прозрачность перевозок и, что немаловажно, увеличить их объемы.

Координировать транспортные потоки в направлении восточного соседа и стран АТР помогают транспортно-логистические центры, открытие которых планируется в рамках федерального проекта по модернизации и расширению магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. Один из первых — «Белый раст» (Московская область) уже установил регулярное сообщение с Китаем. Есть договоренности по открытию аналогичных центров в Екатеринбурге, Новосибирске и Калининградской области.

Слаженная работа

Что касается российских направлений, холдинг активно развивает комбинированные железнодорожно-автомобильные перевозки — так называемые контрейлерные перевозки. В этом году в тестовом режиме контрейлерная платформа с автомобильным полуприцепом, груженным полимерной продукцией, прибыла в Москву из Калининграда, в обратном направлении на ней отправили строительные грузы для калининградских предприятий. Кроме того, первая контрейлерная отправка в составе контейнерного поезда доставила строительные материалы из Москвы в Новосибирск. Время в пути всего пять дней, что примерно на четверть быстрее, чем перевозка автомобильным транспортом.

В дополнение ко всем этим мерам компания только в том году предложила российским и зарубежным клиентам около сотни выгодных вариантов по снижению тарифов. В денежном выражении сумма тарифной поддержки грузоотправителей превысила 10 млрд рублей.

Одно из значимых для российской экономики соглашений было подписано весной во время жесткого локдауна. По выгодным тарифам федеральный перевозчик обязался доставить из Кузбасса получателям каменный уголь — не меньше 53 млн тонн на экспорт восточном направлении и до 3,55 млн тонн — внутри страны. Было решено не снижать экспортные потоки кузбасского в направлении российских портов Азово-Черноморского бассейна и портов Северо-Запада, а также продолжить модернизацию транспортной инфраструктуры и работу по расшивке узких мест на подходах к портам и в перспективном направлении — на Дальний Восток. Кстати, именно в этом регионе был установлен еще один рекорд ОАО «РЖД» нынешнего года.

В марте на станциях Владивостокского узла при плане разгрузки 4360 вагонов в сутки, было обработано 4895. Этот суточный рекорд стал результатом системной работы холдинга и четкого взаимодействия всех звеньев погрузочно-разгрузочной цепи. Разумеется, в выигрыше от такой слаженной работы как грузоотправители, так и потребители продукции, а компании это дает задел для будущей успешной работы.