Москва, , 21:49 — REGNUM Участие государства в управлении бизнесом «Первого канала» остаётся значительным, сообщили 22 декабря в пресс-службе Минцифры РФ.

Комментируя назначение на должность председателя совета директоров «Первого канала» помощника президента РФ Максима Орешкина, ведомство отметило, что такой уровень представительства государства в совете директоров указывает на то, что «Первый канал» по-прежнему остаётся одним из ключевых медиаактивов государства и лидеров отрасли.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Первый канал» выпустит дополнительные акции, в результате чего доля государства в активах снизится до уровня «не менее 34%». У государства появится специальное право на управление предприятием — «золотая акция».

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