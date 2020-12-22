Москва, 22 декабря 2020, 21:38 — REGNUM Новым председателем совета директоров «Первого канала» назначен помощник президента России Максим Орешкин, сообщили 22 декабря в пресс-службе Минцифры РФ.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что доля государства в акциях «Первого канала» фактически снижается, так как акционерное общество выпускает дополнительные акции.
Государство перестаёт быть владельцем контрольного пакета. При этом у государства появляется «золотая акция» — специальное право на управление «Первым каналом».
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