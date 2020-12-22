Подгорица, , 21:28 — REGNUM В Черногории во время эпидемии зарегистрировали 216 новых компаний и предпринимателей, благодаря программе субсидий для самозанятости — прямой субсидии ЕС, предоставленной службе занятости.

Об этом было объявлено на пресс-конференции бюро по трудоустройству Черногории, на которой директор Сульо Мустафич подписал контракты с пользователями невозвратных средств от трех до 7,5 тысяч евро из фондов Евросоюза.

«Грантовая программа института для самозанятости составляет 3,5 миллиона евро. Первую прямую поддержку получила программа занятости, образования и социальной политики ЕС-Черногория на сумму 18 миллионов евро. Именно поэтому мы выражаем особую благодарность делегации ЕС в Черногории за интенсивное сотрудничество. Таким образом, ЕС способствует сокращению теневой экономики и бедности, то есть увеличению занятости, путем создания новых рабочих мест», — отметил Мустафич.

Общая стоимость грантов, предоставляемых в настоящее время трудоустроенным людям, молодежи, женщинам и длительно безработным, составляет 1,6 миллиона евро.