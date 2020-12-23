23 декабря 2020 | Время чтения 6 мин

Свершилось: замороженная с 2014 года накопительная часть пенсий, на днях продленная до 2023 года, окончательно приговорена к демонтажу. Все эти годы взносы работающих граждан шли на выплаты нынешним пенсионерам, минуя их личные копилки в Пенсионном фонде, в рамках солидарной пенсионной системы. А никак не накопительной, о кончине которой официально заявлено сегодня.

Андрей Сафонов, , 09:10 — REGNUM В течение ближайших трех лет институт накопительных пенсий может быть законодательно демонтирован, заявил в ходе встречи с участниками финансового рынка первый зампред ЦБ Сергей Швецов. «То, что осталось на этих (накопительных) счетах, никуда не денется, а вот новые деньги по этому каналу не пойдут», — сказал Швецов в ответ на предложение о разморозке пенсионных накоплений, сообщает РБК. По его словам, отчасти именно поэтому появился проект третьего вида индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). Для ИИС нового типа минимальный срок, который дает право на получение налогового вычета, — десять лет. Налоговый вычет по НДФЛ можно будет оформить через работодателя на средства, которые будут ежемесячно вноситься на ИИС. Перечисления будут ограничены 6% дохода. Налоговый вычет будет предоставляться в размере начисленного с этой суммы НДФЛ. Получить вычет в 13% можно будет и с самостоятельно внесенных средств — сумма, от которой он будет рассчитываться, не может превышать 120 тыс. руб. в год.

ПФР Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Глава Минфина Антон Силуанов в сентябре говорил, что вопрос об отмене накопительной части пенсий можно будет рассматривать после того, как в России будет создана система добровольных накоплений. Что, судя по всему, и свершилось, без «озвучивания» не каждому доступных, пусть и чрезвычайно радостных, сведений из заоблачных сфер отечественной экономики.

Притом, что и существовавшая до этого дня система народ в общем-то устраивала. Так, в публикации РБК от 6 июня прошлого года сообщается, что лаборатория Левада-центра провела своё исследование, предложив респондентам гипотетическую ситуацию выбора: пенсионные взносы должен платить либо сам работодатель, как сейчас, либо сам работник, индивидуально определяя их размер. Выяснилось, что 55% опрошенных россиян допенсионного возраста хотели бы сохранить старую систему, при которой работодатель направляет обязательные отчисления в Пенсионный фонд. А вот среди самых молодых (18−24 года) большинство (49%) предпочло бы само распоряжаться своими отчислениями, а 45% хотели бы, чтобы за них это по-прежнему делал работодатель.

Сергей Швецов Cbr.ru

К тому же, сказать, что Пенсионный фонд России был категорически неприемлем для большинства занятых, нельзя. Так, по данным на середину января 2017 года, накопительная часть пенсии находилась именно в ПФР у 44% опрошенных россиян, в негосударственных пенсионных фондах эту часть пенсии хранили 32% участников опроса Фонда «Общественное мнение». Девять процентов опрошенных признались, что не знают, где находится накопительная часть их пенсии, а 5% не знают, есть ли у них эта часть пенсии. По словам 5% россиян, у них ее нет.

«Сможет ли государственная пенсия обеспечить достойную жизнь через 20 лет?», по данным опроса «ФОМ», январь 2017 года, %

Сможет 33 Не сможет 59 Затруднились 8

По мнению большинства (59%) участников опроса Фонда «Общественное мнение» на начало 2017 года, в будущем, лет через 20, государственная пенсия не сможет обеспечить пенсионерам достойную жизнь, треть населения (33%) придерживается противоположной точки зрения, и 8% затруднились ответить.

«Будет ли жизнь лучше через 20 лет?», по данным опроса «ФОМ», январь 2017 года, %

Будет 58 Не будет 23 Затруднились 9

Более половины респондентов (58%) верят, что уровень их жизни через 20 лет будет выше, чем на момент опроса, четверть (23%) ответили, что будет примерно таким же, по мнению 9%, уровень жизнь станет хуже.

Несмотря на не утихавшую критику солидарной пенсионной системы, сторонники рыночной самостоятельности каждого от государственных ресурсов и поддержки находили аргументы в пользу формирования будущих пенсий путём их самостоятельного накопления. Иллюзию (а это была она) поддерживала и самоидентификация различных слоёв нашего общества, пишет Telegram-канал «Толкователь» со ссылкой на Институт социологии ФНИСЦ РАН.

«Вы к какому классу себя относите?», по данным исследования Института социологии ФНИСЦ РАН, лето 2020 г., %

К богатым 15 К среднему классу 50 К бедным 35

Но при опросе тех, кто называет себя средним классом, выяснилось, что сбережения имеются только у 17,9% респондентов этой группы, дополнительное жильё есть у 12,6%, дачи — у 29%, а платная медицинская страховка — у 6,3%. То есть, россияне, похоже, сильно завышают свой реальный статус. Данная информация отражена в издании «I Российско-Иранский социологический форум. Сборник тезисов докладов участников форума, Москва, 16−18 ноября 2020 г.»

«Копите ли на пенсию?», по данным опроса банка «Открытие», 7 октября 2020 г., %

Копят самостоятельно 50 Уже есть накопления 12 Не планируют копить 28 Пока не определились 10

По данным опроса банка «Открытие», более 50% россиян планируют копить на пенсию самостоятельно, еще у 12% населения уже есть накопления на старость. Еще 28% россиян не планируют копить на старость. Больше всего таких мнений — на Северном Кавказе — 34%, меньше всего в Дальневосточном федеральном округе — всего 16%. При этом наиболее высокая доля респондентов, уже имеющих накопления на пенсию, в Уральском федеральном округе — 16%, наименее высокая в Северо-Кавказском — 6%.

По данным опроса банка «Открытие», 22% россиян считают, что надежнее всего хранить сбережения на старость в иностранной валюте, и только 7% готовы откладывать дома наличные в рублях. 6% предпочитают откладывать свои пенсионные накопления на банковскую карту. К тому же, почти половина россиян (49%) планируют продолжить работать на пенсии.

Сергей Швецов Cbr.ru

В целом, из всего сказанного выше следует, что решение ЦБР и Минфина свернуть с пути, выстланного благими намерениями предыдущих поколений рыночников, при всей его очевидной непопулярности, было выверенным и единственно верным. Хотя, возможно, и несколько запоздалым, в пользу чего говорят появившиеся буквально накануне — 21 декабря — мнения о путях увеличения пенсий россиян. Так, одним из сценариев поделился экономист Константин Селянин: «Можно оттолкнуться от методики Международной организации труда, которая говорит о том, что пенсия должна составлять не менее 50%, а в Европе — 60% от средней заработной платы. Если у нас средняя зарплата чуть выше 50 тысяч рублей, если я правильно помню по Росстату, сделайте пенсию две трети от нее — 30 тысяч рублей». По его словам, Россия должна выполнять те обязательства, которые взяла на себя. Правда, источников столь вопиющего торжества справедливости эксперт не называет.

А вот экономист Сергей Жаворонков в разговоре с URA.RU сообщил, что для увеличения пенсионного бюджета государству следует сократить военные расходы: «Их можно направить на увеличение пенсий и на другие социальные нужды».

И здесь с ним сложно не согласиться: нет армии — нет страны. Какие уж тогда пенсии…