Курган, , 20:54 — REGNUM В Курганской области в ноябре 2020 года годовая инфляция достигла 5,3%. Тем временем в России в целом инфляция составила 4,4%, а в Уральском федеральном округе 3,9%, сообщает пресс-служба курганского отделения Уральского главного управления Центрального банка России.

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Продовольственная инфляция в Зауралье составила 7,1% по причине подорожания сахара, гречки и подсолнечного масла. Рост стоимости зерновых кормов для скота повлиял на повышение цен на мясо, отметили в филиале Центробанка.

Инфляция на непродовольственные товары в регионе увеличилась до 5,2%. Причина — ослабление рубля в предыдущие месяцы, что повлияло на удорожание импортных товаров.

Инфляция на услуги составила 2,4%, это произошло из-за индексации тарифов на жилищно-коммунальные услуги.