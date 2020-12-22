Москва, , 20:28 — REGNUM Средняя продолжительность поиска работы в России составляет более полугода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на презентацию Росстата «Занятость и безработица в октябре 2020 года».

Согласно документу, продолжительность поиска работы для мужчин в стране составляет в среднем 6,3 месяца, для женщин — 6,5 месяца.

В Росстате также сообщили, что доля граждан, находящихся в поиске работы на протяжении 12 месяцев и более, в текущем году сократилась до 17% с 24% годом ранее.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Росстат сообщил, что уровень безработицы в России в ноябре, по предварительной оценке, снизился до 6,1% от экономически активного населения с 6,3% в предыдущем месяце.

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