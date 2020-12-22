Лондон, , 19:53 — REGNUM Правительство Великобритании призвало правительство Франции снять запрет на грузоперевозки, введенный из-за нового штамма коронавируса, 22 декабря передает Sky News.

«Мы постоянно общаемся с нашими коллегами во Франции… Мы работаем над решением. В наших интересах обеспечить бесперебойную работу» , — заявила журналистам министр внутренних дел Великобритании Прити Патель.

В ответ на появление нового штамма SARS-CoV-2 в Британии с королевством закрыли границы десятки стран. Ряд стран, в том числе Франция, запретили не только въезд и выезд граждан, но и перемещение грузов.

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