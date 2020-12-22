Глазов, Удмуртия, , 19:03 — REGNUM По обращению жителя Глазова проведена проверка исполнения законодательства об автомобильных дорогах и безопасности дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

В ходе проверки выяснилось, что на одной из улиц города имеются колеи и просадки, дорожное движение это значительно затрудняет. Также плохое состояние дороги вызывает опасность возникновения дорожно-транспортных происшествий, а также создает угрозу жизни и здоровью граждан.

Глазовский межрайонный прокурор обратился в суд с требованием обязать администрацию города привести дорогу в надлежащее состояние. По решению суда дорожное полотно по улице, называющейся 1160 км, должно быть отремонтировано до 10 августа 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в текущем году в Удмуртии по всем программам развития автотранспортной инфраструктуры было отремонтировано и реконструировано 400,8 км дорог. Всего на ремонт объектов дорожной сети в этом году было направлено 4,8 млрд рублей, из них 1,7 млрд рублей — на мероприятия в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги».

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