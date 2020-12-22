Тамбов, , 17:51 — REGNUM В Тамбовской области по итогам 11 месяцев этого года рост объема экспорта мяса в денежном исчислении составил 83%, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

В Тамбовской области Tambov.gov.ru

По информации управления сельского хозяйства Тамбовской области, за 11 месяцев 2020 объем экспорта мяса превысил $50 млн, что составляет 183% к аналогичному периоду прошлого года. Доля мяса в структуре экспорта продукции агропромышленного комплекса Тамбовщины составляет 17%.

Тамбовское мясо поставляют в 16 стран мира, в том числе во Вьетнам, Китай, Африку, Таджикистан, Украину, Белоруссию. Ведущими экспортерами мяса в регионе являются общества с ограниченной ответственностью «Тамбовский бекон» и «Тамбовская индейка», ОАО «Токаревская птицефабрика», АО «Инжавинская птицефабрика»

По производству мяса Тамбовщина занимает третье место в России. Так, за 10 месяцев 2020 года в регионе произведено 511,6 тыс. тонн скота и птицы (в живом весе) на убой. Это на 12% больше аналогичного периода прошлого года (455 тыс. тонн).

По итогам года во всех категориях хозяйств Тамбовской области ожидается производство более 590 тысяч тонн мяса.

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин ранее не раз подчёркивал, что экспортное направление является одним из самых перспективных в развитии экономики региона.

«Безусловно, высокий экспортный потенциал региона обеспечивает агропромышленный комплекс», — считает губернатор.