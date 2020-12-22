Санкт-Петербург, , 17:50 — REGNUM Южнокорейский автоконцерн Hyundai в ноябре 2020 года завершил сделку по покупке производственных мощностей бывшего завода американской General Motors в Санкт-Петербурге. Об этом 22 декабря сообщила руководитель группы по связям с общественностью «Хендэ Мотор СНГ» Юлия Тихонравова на онлайн-пресс-конференции по итогам года.

Завод GM в Шушарах на юге Петербурга был открыт в 2008 году, выпускал автомобили марки Chevrolet, а также Opel и Cadillac. Его законсервировали в 2015 году после решения GM об уходе с российского рынка. После этого в СМИ появлялись различные предположения о судьбе завода. Интересовались покупкой узбекский «Узавтопром», немецкий BMW, белорусский «Юнисон Авто». Но дальше разговоров дело у них не пошло.

Финансовые условия сделки по приобретению нового петербургского актива в российской «дочке» Hyundai не раскрывают. Также пока нет ясности, когда на бывшем заводе GM может возобновиться автомобильное производство.

В Петербурге свой завод у Hyundai работает с 2010 года и выпускает такие модели, как Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и другие. Сейчас в Петербурге строится завод двигателей Hyundai, который будет работать в том числе на экспорт.

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