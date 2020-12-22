Нью-Йорк, США, , 17:44 — REGNUM Фондовый рынок США начал торги 22 декабря в «смешанном настроении» — Dow Jones и S&P 500 падают, Nasdaq растёт.

К настоящему моменту индекс Dow Jones опустился на 104,71 пункта (0,35%), до 30 111,74 пункта, индекс S&P 500 опустился на 4,91 пункта (0,13%), до 3690,01 пункта, индекс Nasdaq вырос на 41,39 пункта (0,32%), до 12 783,91 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря индексы Уолл-стрит провели в «красной зоне» из-за нового штамма коронавируса в Великобритании и закрытия границ с королевством со стороны десятков стран.

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