Санкт-Петербург, , 17:31 — REGNUM За 12 месяцев 2020 года компания «Хендэ Мотор СНГ», официальный дистрибьютор автомобилей Hyundai на территории РФ, рассчитывает реализовать 163 000 автомобилей этой корейской марки и удержать долю на российском авторынке на уровне 10,3%. Об этом было заявлено 22 декабря на пресс-конференции компании.

Hyundai Palisade «Хендэ Мотор СНГ»

Также в ходе мероприятия, прошедшего в онлайн-формате, журналистам были представлены новый флагманский кроссовер Hyundai Palisade и седьмое поколение культового для компании седана Hyundai Elantra.

По данным «Хендэ Мотор СНГ», в 2020 году дилерская сеть марки Hyundai расширилась до 190 официальных дилерских центров, расположенных в разных регионах России. В том числе благодаря этому в условиях пандемии и введенных из-за нее ограничений удалось сохранить высокие объемы продаж. Так, например, доля продаж марки в сегменте кроссоверов по итогам года предварительно составит 64%. Доля кредитных продаж Hyundai составляет 65% от общего объема.

В конце года компания запустила собственный сервис онлайн-продаж. С 1 декабря по 21 декабря 2020 года с его помощью было забронировано 510 автомобилей, предоплачено 85, полностью оплачено 55 и выдано покупателям 47 автомобилей. В сервисе доступен почти весь модельный ряд Hyundai в России, в том числе новинки.

В ходе пресс-конференции 22 декабря компания представила полноразмерный кроссовер Hyundai Palisade, который стал флагманом SUV-линейки Hyundai. Также представлено седьмое поколение седана Hyundai Elantra.

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