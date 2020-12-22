Москва, , 16:59 — REGNUM В 2021 году в РФ средняя сумма ипотечного кредита не будет резко расти, более того, возможно ее плавное снижение на 10−15% за счет снижения стоимости квадратного метра. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 декабря заявила заместитель директора Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Татьяна Школьная. Так она прокомментировала новость о том, что в РФ на 12% выросла средняя сумма ипотечного кредита.

В свою очередь, координатор экспертно-аналитического центра Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Алексей Поплавский рассказал, что в 2021 году при ухудшении динамики показателей по безработице, включая скрытую безработицу, и уровню реально располагаемых доходов населения, не исключено ужесточение требований к заемщикам.

«В ряде крупных агломераций сохраняется риск существенного снижения показателя доступности жилья, — добавил Поплавский. — Причина — несоответствие объемов предложения уровню поддержки спроса в виде льготной ипотеки. Как следствие, рост цен на недвижимость, существенно превышающий рост себестоимости строительства. Если застройщики не смогут поддержать объемы предложения, то, весьма вероятно, программа льготной ипотеки будет скорректирована».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что если в РФ резко свернут льготную программу ипотеки, то граждане потеряют интерес к этому рынку, что обернется его спадом.

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