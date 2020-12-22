Москва, , 16:45 — REGNUM Министерство финансов России на аукционе 23 декабря намерено разместить облигаций федерального займа (ОФЗ) на сумму 10 млрд 66 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Как уточняется, Минфин предложит инвесторам ОФЗ с индексируемым номиналом выпуска №52 003 с датой погашения 17 июля 2030 года.

Напомним, за одиннадцать аукционных дней в октябре — декабре ведомство разместило ОФЗ уже на 2,424 трлн рублей, превысив план заимствования на внутреннем рынке на весь IV квартал 2020 года в 2 трлн рублей.

В общей сложности с начала года Минфин разместил облигации уже на 5,268 трлн рублей.