Москва, , 16:45 — REGNUM В Москве упрощён порядок предоставления грантов по имущественным и земельным платежам, сообщил 22 декабря вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

Он отметил, что гранты предоставляются собственникам объектов торговли, общепита, бытовых услуг и гостиниц в рамках антикризисных мер. По его словам, сейчас в мэрии Москвы находятся 290 заявок, и несколько положительных решений уже принято — поддержку общим объёмом 26,7 млн рублей получат владельцы 21 объекта.

«Принятые изменения позволят ускорить процедуру рассмотрения заявок на получение грантов», — сказал Ефимов.

Вице-мэр добавил, что работа по заявкам, поступившим до 31 декабря, будет продолжена в 2021 году.

Как пояснил глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов, изменения позволяют уполномоченным органам мэрии Москвы исправлять некоторые ошибки в заявках самостоятельно без согласия претендентов, в результате процесс рассмотрения не останавливается.

Также у претендентов появилась возможность зарегистрировать в Росреестре соглашения о снижении арендной платы уже в процессе рассмотрения заявки.