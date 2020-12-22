Варшава, , 16:43 — REGNUM Председатель ассоциации транспорта и логистики Польши Мацей Вроньский сообщил, что в настоящее время несколько тысяч дальнобойщиков из Польши «заблокированы» в Великобритании и не могут покинуть страну. Об этом 22 декабря передает Onet.pl.

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Такая ситуация сложилась в связи с тем, что Франция — единственная страна, имеющая сухопутный сообщение с Великобританией через тоннель — закрыла въезд автомобилей из королевства на свою территорию.

По мнению Вроньского, «решение Парижа полностью прекратить автомобильные перевозки из Великобритании является «внезапным и непонятным» для транспортного сектора».

Французская сторона приняла решение ограничить сухопутное сообщение с Великобританией 21 декабря в связи с тем, что на острове выявлено распространение нового штамма коронавируса, который распространяется с еще большей скоростью, чем нынешний.

По данным британского минздрава, в последние дни новый штамм коронавируса был выявлен у более 6 тысяч человек, в основном на юге и юго-востоке Англии. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), девять случаев заражения новым вариантом коронавируса были подтверждены в Дании, единичные случаи зафиксированы в Нидерландах и Австралии.

Польские дальнобойщики остаются в Великобритании и ожидают разрешения на выезд в континентальную Европу. Во время первой волны пандемии сухопутное сообщение между Великобританией и Францией было также ограниченно, однако тогда запрет не распространялся на грузоперевозки.