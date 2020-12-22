Волгоград, , 16:35 — REGNUM Более 90 километров газопроводов построено в 2020 году в Волгоградской области. Новые объекты газификации созданы в 16 населённых пунктах, сообщили ИА REGNUM 22 декабря в пресс-службе администрации региона.

В регионе завершено строительство всех объектов, предусмотренных планом на 2020 год. К газу смогут подключиться более трёх тысяч жителей. В 16 населённых пунктах построены новые объекты газификации, в 13 поселениях завершено строительство нескольких внутрипоселковых газопроводов, ещё в четырёх расширены газораспределительные сети. В общей сложности в 2020 году в Волгоградской области построено более 90 км газопроводов.

В ближайшие пять лет на газификацию Волгоградской области ПАО «Газпром» вложит 4,3 млрд рублей. Об этом стало известно в октябре 2020 года, когда была подписана Программа развития газоснабжения и газификации региона на 2021−2025 годы

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