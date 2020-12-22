Москва, 22 декабря 2020, 16:33 — REGNUM Ввод в промышленную эксплуатацию первого блока БелАЭС состоится в I квартале будущего года, сообщили 22 декабря в «Росатоме».
Сегодня, 22 декабря, начался этап опытно-промышленной эксплуатации первого блока. На это было получено разрешение белорусского министерства по чрезвычайным ситуациям.
Начался поэтапный подъём мощности реактора первого энергоблока до номинальной. В промышленную эксплуатацию БелАЭС будет запущена, когда подтвердится соответствие фактических параметров работы оборудования значениям, заданным по проекту.
Ранее ИА REGNUM сообщало о полученном от белорусского министерства по чрезвычайным ситуациям разрешении на опытно-промышленную эксплуатацию первого блока АЭС.
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