Джакарта, , 16:00 — REGNUM Губернатор индонезийской провинции Восточная Ява Хофифа Индар Параванса решил лично присутствовать при отправке в Бруней 2650 голов живых овец, сообщает Antara.

«Я признателен животноводам за их достижения в экспорте овец в Бруней-Даруссалам, а также в несколько стран Ближнего Востока», — заявил губернатор.

По его словам, в январе 2021 года министерство торговли планирует открыть в провинции два экспортных центра, а именно в Декранасде на востоке Явы и в районе Сурабая.

«Это новая надежда для овцеводов Восточной Явы», — отметил Хофифа Индар Параванса, приветствовуя выход на международный рынок.

Напомним, экспорт сельскохозяйственной продукции Восточной Явы в 2020 году оценивается в 39 трлн индонезийских рупий ($2,7 млрд).