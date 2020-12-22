Москва, , 15:50 — REGNUM Для экономики Еврозоны было бы неплохо произвести управляемую девальвацию евро. Об этом 22 декабря на своей странице в социальной сети Facebook написал экономист Василий Колташов.

«Для экономики Еврозоны было бы неплохо произвести управляемую девальвацию евро. К этому подталкивает ослабление доллара. Чтобы не попасть повторно и с худшими обстоятельствами в ловушку 2008−2014 годов, стоило бы евро опустить к доллару раза в два. И это было бы ещё скромное ослабление, — написал Колташов. — Однако ЕЦБ и еврократия едва ли сейчас [готовы] на это пойти. Они предложат старый убийственный рецепт «жёсткой экономии», а все дурные последствия кризиса и таких мер придут позднее. Хорошей перспективы евро это не обещает, так как об экономике в ЕС, кажется, совсем не хотят думать».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Европейский центральный банк (ЕЦБ) улучшил прогноз по снижению ВВП стран еврозоны в 2020 году с прежних 8% до 7,3%.

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